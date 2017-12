Bradesco BBI alcança a liderança em projet finance pela primeira vez

O Bradesco BBI avançou na concorrência entre os bancos de investimento no Brasil. Liderou, pela primeira vez, o ranking de project finance (financiamentos de grandes projetos) da Dealogic, considerando operações concluídas no primeiro semestre na América Latina e Caribe. Galgou tal posição tanto em volume de recursos, que ultrapassou a casa dos US$ 1 bilhão, como em número de negócios, com 74 operações ao todo, o que lhe garantiu participação de 13,3%.

Brazucas. Seu principal concorrente, o Itaú BBA, aparece na sequência, com US$ 860 milhões, 39 negócios e fatia de 11,1%. Santander Brasil ficou com a terceira colocação, respondendo por 7,9% do universo de project finance.

