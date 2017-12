Bradesco consolida liderança no seguro de pessoas

A Bradesco Vida e Previdência ampliou sua liderança no ramo de pessoas, conforme dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) até julho. No seguro de vida e acidentes pessoais, a fatia da seguradora foi a 20,8%, ante 19,0% em igual período de 2016. O BB Mapfre, em segundo, viu sua participação cair a 14,6%, ante 16,9%. Já a Zurich Santander ganhou espaço, de 11,8% para 12,8%. O mesmo movimento ocorreu no ramo de seguro de vida consolidado, que inclui educacional, viagem e outros, com Bradesco na liderança, seguido por BB e Zurich Santander. Com tal desempenho, o Bradesco, que tira 30% do seu lucro com a operação de seguros, decidiu manter o guidance para o crescimento dos prêmios de seguros neste ano apesar de ter revisado as demais metas para baixo.

