O Bradesco deve indicar o presidente da Bradespar, Fernando Jorge Buso Gomes, para a vice-presidência do conselho de administração da Vale. Ele, que já é membro do conselho da mineradora, ocupará a vaga que ficou aberta por conta da saída de Sérgio Clemente, que deixou o banco no início do mês.

