Bradesco e BB Seguridade também vão olhar balcão de seguros da Caixa

Recebidas com surpresa na lista de interessados no balcão da Caixa Seguridade, as seguradoras de Bradesco e Banco do Brasil também assinaram acordo de confidencialidade (NDAs, na sigla em inglês) para acessar a base de dados da companhia. Apesar de já estarem plugadas a bancos, a lógica, como geralmente ocorre em transações de fusões e aquisições, é conhecer o terreno do vizinho.

Não vem

Até mesmo porque, a própria Caixa já sinalizou que poderia interromper conversas com potenciais parceiros ligados a bancos (bancassurance). No setor de cartões, contudo, Bradesco, BB e Caixa são sócios na bandeira Elo. Procuradas, Bradesco Seguros e BB Seguridade não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter