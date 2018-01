Bradesco e Citi assumem liderança na emissão externa de Cemig

Os bancos Bradesco e Citi assumiram a liderança da captação externa que a Cemig pretende realizar há alguns meses. Ambos são importantes credores da companhia elétrica mineira e têm desempenhado papel mais relevante na condução da venda de até US$ 1,5 bilhão em títulos de sete anos da Cemig para investidores estrangeiros. Os recursos serão usados para alongar a dívida com as instituições financeiras. A previsão é de que a transação ocorra no começo de novembro. Em maio, a Cemig já abortou a operação, após investidores exigirem prêmio elevado para comprar os papéis. Procurados, a Cemig e os bancos não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter