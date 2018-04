Bradesco fecha fevereiro com R$ 1 bi em financiamentos de crédito imobiliário

O Bradesco encerrou o mês passado com R$ 1 bilhão de financiamentos de crédito imobiliário, um aumento de 55% em relação ao mesmo mês do ano passado. O montante respondeu por 29% do total liberado pelo mercado no período, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Do total operado pelo banco, cerca de 70% foram destinados a operações com pessoas físicas. O Bradesco credita esse aumento à demanda habitacional reprimida, recuperação da economia e avanços tecnológicos, como a aprovação de crédito online pelo celular.

