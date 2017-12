Bradesco fecha venda de cerca de R$ 4,8 bi em créditos podres

O Bradesco fechou nesta quarta-feira, 26, a venda de R$ 4,8 bilhões em carteiras de empréstimos vencidas e inadimplentes, os chamados créditos podres. A Ativos, do Banco do Brasil, ficou com as operações do concorrente mais uma vez. A gestora levou quatro dos seis lotes ofertados, totalizando R$ 2,8 bilhões. Os outros dois lotes foram para outro competidor e somaram R$ 2 bilhões. Dentre os candidatos que disputaram as carteiras de crédito podre do Bradesco, a Recovery, do Itaú Unibanco, também fez seu lance. O valor pago pelos compradores ficou próximo de 1% do valor de face das carteiras. No caso de vencimentos mais recentes, o preço foi mais alto.

