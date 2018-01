Coluna do Broadcast

O Bradesco começou a disponibilizar a compra de dólar e euro em seus caixas eletrônicos, os chamados ATMs, na sigla em inglês. Santander e Banco do Brasil já oferecem o serviço no País. No Bradesco, a compra de dólar e euro pode ser feita, por ora, em apenas 10 caixas eletrônicos, em São Paulo. O banco, porém, tem um projeto de expansão para mais 40 pontos até junho próximo.

