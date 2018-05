Bradesco lidera ranking do BNDES e reforça foco nas pequenas

Com a demanda por crédito nas grandes empresas sem tração alguma, o Bradesco tem optado por crescer junto às pequenas e médias empresas. Embora tenha sido um dos segmentos que mais sofreu na crise, também é um dos primeiros a se recuperar e atrai a atenção dos bancos. Somente de janeiro a março, o Bradesco emprestou R$ 1,2 bilhão em linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o que permitiu ao banco liderar o ranking entre as instituições financeiras.

Retomada. O volume representou 16% do total desembolsado pelo mercado, que foi de R$ 7,2 bilhões, e um incremento de 10% quando comparado ao mesmo período do ano passado, segundo o BNDES. A principal linha de repasse foi o Finame – para produção e aquisição de máquinas -, com mais de R$ 600 milhões para as micro, pequenas e médias empresas.