Bradesco reforça braço de corretagem e Farkuh, do BBI, chega na Ágora

Coluna do Broadcast

O Bradesco está reforçando a sua operação de corretagem. O diretor de fusões e aquisições do BBI, Alessandro Farkuh, assumirá a Ágora Corretora, adquirida pelo banco em 2008. O comando das corretoras segue sob a gestão do diretor geral Ricardo Lanfranchi. Farkuh será substituído por Henrique Lima, também do BBI.

Reforço

Na esteira das mudanças que o Bradesco fez na área de corretagem, também promoveu o superintendente de ações e custódia, Luis Claudio Freitas Coelho Pereira. Ele cuidará da Bradesco Corretora. A ofensiva do Bradesco ocorre após seu principal concorrente, o Itaú Unibanco, adquirir metade da XP Investimentos.

