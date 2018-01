Bradesco Saúde conversa sobre parceria com a norte-americana Cigna

A Bradesco Saúde está em conversas com a norte-americana Cigna para uma possível parceria no Brasil. Reuniões já ocorreram, mas nada foi fechado. As conversas podem explicar o movimento da Bradesco Saúde, no ano passado, de criar um Conselho de Administração separado das demais empresas que estão sob o guarda-chuva do braço segurador da instituição financeira. A parceria selada para a operação de grandes riscos da Bradesco Seguros também começou com paqueras até que o casamento com a suíça Swiss Re foi selado, no ano passado.

De volta?

Se alguma parceria for fechada, representará o retorno da norte-americana ao País, após uma saída marcada por prejuízos de milhões de dólares devido à participação que a Cigna deteve na Golden Cross. Já a Bradesco Saúde, na visão de um especialista do setor, tem poucas opções senão uma parceria com um player internacional para se atualizar às transformações tecnológicas e de gestão pela qual vem passando esse setor. Procurada, a Bradesco Saúde não comentou.

