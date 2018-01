Bradesco Saúde terá novo comando e conselho de administração

A Bradesco Saúde trocará de comando. Marcio Coriolano, presidente da companhia desde março de 2010, irá se tornar um dos membros do conselho de administração da empresa, que ainda será criado. O colegiado terá como objetivo refinar a governança corporativa. No lugar de Coriolano, de 65 anos, idade limite para o cargo, ficará Manoel Peres, de 54. Na Bradesco Saúde desde 2007, ele foi trazido por Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do Bradesco. Veio do Hospital Sírio-Libanês após passar por SulAmérica e Porto Seguro.

