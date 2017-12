Bradesco Seguros e Swiss Re devem começar a operar joint venture em julho

A joint venture entre a Bradesco Seguros e a Swiss Re na área de grandes riscos deve começar a operar em julho. A nova empresa nasce com cerca de R$ 850 milhões em prêmios anuais. Falta ainda o aval da Superintendência de Seguros Privados (Susep), que deve sair até junho. As sócias já obtiveram o crivo do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A joint venture será tocada pelo novo presidente da Swiss Re no Brasil, Luciano Calheiros, e João Nogueira Batista, que deixou o comando da resseguradora suíça no mês passado, no conselho de administração. A Swiss Re deterá 60% do negócio e o Bradesco Seguros outros 40%.

