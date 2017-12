Bradesco seleciona novas agências de publicidade

Coluna do Broadcast

Depois de anos sem alteração, o Bradesco deve selecionar novas agências de publicidade para cuidar da conta do banco e da seguradora. O processo de concorrência, iniciado há mais de um mês, está na reta final. Cinco agências seguem no páreo: Leo Burnett Tailor Made, Publicis Brasil, Y&R, AlmapBBDO e WMcCann. Ficarão três, sendo que duas responderão pela publicidade do banco e uma pela Bradesco Seguros.

Atuais

As cinco finalistas farão, agora, uma última apresentação à instituição financeira. Atualmente, a Y&R e a WMcCann cuidam da publicidade do banco e a AlmapBBDO, da seguradora. A última mudança foi em 2012.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Troca

Além do Bradesco, o Banco do Brasil lançou o edital de licitação para contratar até três agências. A verba destinada é de até R$ 500 milhões por ano, que será dividida entre as vencedoras. O contrato atual está nas mãos da Lew’Lara\TBWA e Master Comunicação.

Siga a @colunadobroad no Twitter