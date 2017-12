Bradesco soma cerca de sete mil adesões no primeiro PDV de sua história

Coluna do Broadcast

O Bradesco obteve cerca de sete mil adesões no primeiro programa de demissão voluntária (PDV) de sua história. A iniciativa, motivada pela integração do HSBC que agregou 20 mil funcionários ao banco, terminou ontem (31). Nos bastidores, a percepção é de que a adesão superou as expectativas da instituição que esperava cinco mil participações. Os mais otimistas chegaram a falar em 10 mil. Há, contudo, o prazo de desistência de cinco dias. Procurado, o banco não comentou.

