Brasil não figura entre grandes usuários de internet pelo celular

Apesar de estar entre os países com maior crescimento do número de smartphones ativos no mundo, o Brasil não aparece na lista daqueles que mais acessam a internet por meio do dispositivo móvel, mostra pesquisa realizada pela Adobe Digital Insights (ADI). De 2015 a 2017, o Brasil teve 25 milhões de novos usuários de smartphones, ocupando a quinta colocação do ranking, que é liderado por Índia (211 milhões), China (169 milhões), Estados Unidos (56 milhões) e Rússia (27 milhões).

Já entre os países que mais acessam a internet pelo celular, a Índia lidera mais uma vez, com 58% da população, seguida por Coreia do Sul (52%), China (45%), Reino Unido (44%) e Estados Unidos (39%).

