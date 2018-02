Brasil se preocupa mais do que outros países com proteção de informação

Coluna do Broadcast

Um dos efeitos da Operação Lava Jato foi o aumento da percepção de risco entre executivos brasileiros com corrupção e proteção e privacidade de informações, mostra a Pesquisa Global Forensic Data Analytics Survey 2018, realizada pela consultoria Ernst & Young (EY). Conforme o levantamento, no Brasil, 40% dos entrevistados estão mais preocupados com corrupção dentro das empresas, enquanto globalmente esse porcentual é de 14%. Ao todo, foram ouvidos 745 executivos, em 19 países.

