Coluna do Broadcast

Seguindo sua estratégia de internacionalização, a empresa brasileira de tecnologia FH investiu R$ 1 milhão na abertura de um escritório em Madri, na Espanha. Hoje trabalham nessa unidade 30 profissionais, número que deve subir para 40 no primeiro trimestre do próximo ano. Além de Madri, a FH possui um escritório em Stuttgart, na Alemanha. No Brasil, a companhia possui seis escritórios.

