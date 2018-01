A Tracksale, com foco na medição e melhora da experiência de compra do consumidor, vai expandir sua atuação para a Argentina. A meta da empresa é faturar 4,5 milhões de pesos argentinos (ou cerca de R$ 840 mil) no primeiro trimestre de 2018 que, se alcançada, vai representar alta de 15% no faturamento total.

