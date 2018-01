Brasileiro deixa até o seguro viagem para última hora

A fama do consumidor brasileiro de deixar muitas tarefas para última hora é confirmada até na hora de contratar seu seguro viagem. Em meio ao período as férias escolares, dados da adquirente Adyen e da Allianz Worldwide Partners Brasil, com foco em serviços de assistência 24 horas, mostram que 16% deles deixam para contratar o serviço no dia do embarque. A maior parte das compras já é digital e cerca de 10% feitas via smartphones.

Siga a @colunadobroad no Twitter