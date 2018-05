Brasileiro inicia ano mais satisfeito com o trabalho, aponta Sodexo

A retomada da economia brasileira, ainda que lenta e gradual, já consegue influenciar o humor dos brasileiros no trabalho. É o que mostra o Índice de Qualidade de Vida no Trabalho (IQVT) da Sodexo, especializada em benefícios corporativos. O indicador do primeiro trimestre apresentou crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, para 6,48 pontos – em uma escala de 0 a 10.

Otimismo na veia. Com quase mil trabalhadores ouvidos, o levantamento apontou ainda que a avaliação sobre a qualidade de vida no trabalho é maior entre homens do que entre mulheres (6,54 pontos contra 6,18 pontos). Obviamente, o crescimento pessoal oferecido pelas empresas (6,32 pontos) é o fator que mais influenciou na percepção geral do público, além de ter a maior variação no período (1,05 pontos), em comparação a 2017.

