Brasileiro pega mais financiamento para compra ou reforma de casa

O brasileiro tem utilizado mais o financiamento para compra ou reforma da casa, conforme levantamento realizado pela plataforma de empréstimos online Just. No mês passado, empréstimos com esse propósito representaram 10,86% do total, ante um porcentual de 7,92% em igual período de 2017.

Juros mais baixos. Mas o que o brasileiro tem feito é refinanciar ou pagar débitos mais caros com a nova dívida. Ainda no mês passado, 25,65% dos empréstimos foram utilizados para quitar dívidas no cartão de crédito ou no cheque especial. O porcentual, contudo, representa uma queda em relação ao mesmo intervalo do ano passado (29,09%). O refinanciamento de dívidas foi responsável por uma fatia de 21,22%, valor próximo dos 21,64% de fevereiro de 2017.

