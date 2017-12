Brasileiros da geração millennials priorizam roupas e restaurantes

A geração Millennials, nascida entre os anos de 1980 e 2000 e que representa 30% da população brasileira, é a que mais concentra seus gastos em roupas (8% do total de suas despesas) e restaurantes (7%) no País, mostra estudo da Visa Performance Solutions. Em contrapartida, priorizam menos despesas médicas e com supermercados, que são as preferências da geração denominada Silent Generation, entre 70 e 89 anos.

E conectados

Também conhecidos como geração Y, os Millennials gastam, em média, 26% menos do que a geração X (35-53 anos), mas são os que mais fazem compras no e-commerce, respondendo por mais de 20% das transações realizadas virtualmente. Dentro do segmento, os chamados Older Millennials, nascidos entre 1980 e 1990, são mais digitais que os Younger Millennials, que têm até 25 anos.

