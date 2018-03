Brasileiros preferem os sites chineses nas compras online

Coluna do Broadcast

Os sites chineses estiveram entre os preferidos dos brasileiros nas compras em portais internacionais no ano passado. O AliExpress, site de vendas online do grupo chinês de e-commerce Alibaba fundado em 2010, atraiu 54% dos consumidores brasileiros que fizeram compras pela internet em 2017, um crescimento de 9 pontos porcentuais em relação a 2016. A constatação vem do relatório Webshoppers, produzido pela Ebit, empresa de informações sobre o e-commerce brasileiro, que será lançado nesta quinta-feira.

