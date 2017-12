Brasilprev capta R$ 50 mi em apenas um dia com nova família de fundos

A Brasilprev, empresa de previdência privada do Banco do Brasil, levantou, em apenas um dia, R$ 50 milhões com uma nova família de fundos, lançada na quarta-feira, 20. O foco é aproveitar a procura de investidores por rentabilidade, em meio à queda dos juros básicos, e pela maior diversificação de ativos, possibilitada pela resolução CMN 4.444, que flexibilizou o modelo de investimento do setor de previdência. Na mira, está, principalmente, a base de clientes do BB. Dos cerca de 2 milhões de clientes da Brasilprev, 85% vêm do banco.

