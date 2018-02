BRF bate recorde de vendas em maio e deve voltar ao azul no terceiro trimestre

A BRF teve em maio o seu melhor mês de vendas em dois anos. O bom desempenho vem após a criação de um comitê para reformular a gestão da companhia. O presidente do conselho de administração da BRF, o empresário Abilio Diniz, líder da iniciativa, prometeu 90 dias de trabalho e o resultado veio no prazo. Desde o final de 2016, a empresa, sob o comando de Pedro Faria, está debruçada na operação brasileira, corrigindo erros do passado.

Tudo azul

O próximo passo é voltar ao azul. A inversão de trajetória da empresa de alimentos, que em 2016 teve o primeiro prejuízo líquido anual de sua história, deve se materializar no terceiro trimestre deste ano. Essa reviravolta, após três trimestres no vermelho, vem a reboque de ajustes na estratégia de gestão da BRF. É ainda reflexo do preço do milho no Brasil, que já recuou cerca de 50% no acumulado deste ano. A crise da JBS, envolvida em um escândalo de corrupção, também deve dar a sua contribuição. O resultado de maio, porém, precede a turbulência da concorrente.

