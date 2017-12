BRF contrata Spencer Stuart para selecionar presidente

A BRF contratou a consultoria internacional de seleção de executivos Spencer Stuart para a escolha do novo presidente da companhia, em substituição a Pedro Faria, que deixa a empresa no fim deste ano. O executivo retorna à gestora Tarpon, que possui cerca 8% da processadora de alimentos. O presidente do Conselho de Administração da BRF, Abílio Diniz, já havia dito que o escolhido para chefiar a BRF viria de fora da companhia. Procuradas, BRF e Tarpon não comentaram.

