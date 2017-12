Britânica Actis desembolsa US$ 50 milhões por seis parques eólicos

A empresa de private equity britânica Actis fechou a compra de seis parques eólicos em construção no Rio Grande do Norte e na Bahia pertencentes à Gestamp Renewable Energy, numa operação estimada em US$ 50 milhões. Juntos, esses parques somam 130 MW e possuem contratos de longo prazo, com início de fornecimento previsto entre 2017 e 2018.

Apetite. A Actis segue negociando outros ativos de energia renovável no País, que somam aproximadamente 500 MW de capacidade instalada. No total, essas operações podem somar cerca de R$ 1 bilhão. Procurada, a Actis não comentou. (Luciana Collet)

