BRMalls contrata bancos para oferta de ações de R$ 1,7 bi

A operadora de Shopping Center BRMalls lançará uma oferta subsequente de ações (follow on) de R$ 1,7 bilhão na terça-feira (9). A empresa contratou Bradesco BBI, BTG Pactual, Santander, Itaú BBA, JPMorgan e Morgan Stanley. A operação será realizada no modelo de esforços restritos, ou seja, direcionada a investidores qualificados.

Grande

A BRMalls é a maior empresa do setor, com participação em 44 shopping centers espalhados pelo País, como no Villa Lobos, em São Paulo. A movimentação em torno do aumento de capital vem em linha com a estratégia da companhia, que busca criar espaço em seu balanço para potenciais aquisições de ativos estratégicos. Em paralelo, a BRMalls estuda vendas de empreendimentos onde detém participação minoritária e/ou faltam condições para aumento do retorno.

Siga a @colunadobroad no Twitter