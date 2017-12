BRMalls mantém precificação de follow on apesar de abalo político

A BRMalls decidiu seguir adiante com a sua oferta subsequente de ações (follow on), apesar da turbulência política. Na segunda-feira (22), será definido o preço da ação e esse é o ponto de discussão. Demanda existe. Na sexta-feira (19), estava em 1,5 vez no encerramento do roadshow. Desde que a BRMalls lançou a oferta, o preço das ações recuou 9,61%. Considerando a cotação do papel na sexta-feira, a oferta, sem contar o lote suplementar, levantaria quase R$ 1,6 bilhão, próximo do desejo da companhia.

