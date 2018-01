Brookfield interrompe negociação com Isolux

A Brookfield parou as negociações para aquisição de linhas de transmissão no Brasil pertencentes à espanhola Isolux Corsán. Após ficar com três lotes do leilão realizado na última sexta-feira (28), a canadense concluiu que valeria mais a pena investir na construção de novas linhas do que entrar em projetos que pudessem carregar consigo eventuais problemas. A espanhola passa por processo de reestruturação financeira e trava disputa jurídica com Aneel. (Com Luciana Collet)

