BTG Pactual estuda expandir operação de resseguros para América Latina

O BTG Pactual avalia expandir a sua operação de resseguros, atualmente focada nos riscos do grupo no Brasil, para outros países da América Latina. A ideia é acompanhar a operação do banco na região com a oferta de garantias financeiras para grandes projetos. O martelo, porém, ainda não teria sido batido. A instituição já tem aval do regulador local para operar na Colômbia e mira ainda Peru, México e Chile. Um dos atrativos da América Latina para o BTG Pactual é a baixa penetração do seguro garantia nesses países, devido à forte presença de fianças bancárias. São produtos similares, mas este último pesa no balanço das empresas, uma vez que é considerado como linha de crédito. Recentemente, o mercado de seguro garantia foi destravado no Chile e é esperado que o mesmo ocorra no Peru.

Com que roupa eu vou. Uma das questões que o BTG Pactual precisa definir para partir para a América Latina com o seu braço de resseguros é se vai se aliar a um player local de seguros ou criar sua própria seguradora. Atualmente, a operação securitária do banco no Brasil está plugada na Pan Seguros, que foi adquirida em sociedade com a Caixa Econômica Federal como uma saída para aportar recursos no Banco Pan (ex-Panamericano). Até pouco tempo, o BTG tentava se desfazer da parte de varejo da seguradora, processo esse que foi iniciado após a crise que enfrentou com a prisão de André Esteves, mas não teve sucesso. Procurado, o BTG Pactual não comentou.

