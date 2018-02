FGV premia bancos com melhores serviços para clientes

Coluna do Broadcast

O Santander ganhou o prêmio Melhor Banco para Investir (MBI), realizado pelo Centro de Estudos em Finanças da Fundação Getulio Vargas (FGV GVCef) em parceria com a Fractal Consult. Em segundo e terceiro lugar ficaram a Caixa e Bradesco. Essa é a quarta vez consecutiva que o Santander lidera o ranking. O objetivo da premiação da FGV é destacar os melhores bancos do ponto de vista do cliente. Os coordenadores da pesquisa foram os professores William Eid e Ricardo Rochman.

