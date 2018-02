O BTG Pactual firmou parceria com a asset suíça Capital Dyamnics para distribuir fundos para investidores institucionais na América Latina. A asset tem, atualmente, US$ 15 bilhões sob sua gestão e alcança cerca de 350 administradores de fundos globalmente. Com a investida, o BTG Pactual marca presença junto aos concorrentes no disputado segmento de distribuição de fundos de terceiros.

