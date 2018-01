BTG Pactual prepara captação de bônus para rolar papéis antigos

Dando sequência ao realinhamento de sua dívida em bônus emitidos no exterior, o BTG Pactual prepara uma nova captação com papéis com vencimento em cinco anos e troca de bônus mais antigos. A nova operação deve ser emplacada no mercado externo em dezembro. Os estruturadores das operações já foram escolhidos. O momento é positivo, de acordo com profissionais do mercado de dívida, mas a janela, curta, dada as variáveis de incerteza aqui e lá fora.

Já foi. O BTG Pactual está recomprando bônus e executando um programa de recompra de ações desde 2015. No dia 1º de dezembro, será concluída a oferta para recompra de até US$ 390 milhões em bônus perpétuos. Já foram cancelados US$ 300 milhões em bônus seniores com vencimento em 2020, de uma emissão de US$ 1 bilhão; e US$ 350 milhões de bônus subordinados nível II com vencimento em 2022, de uma emissão de US$ 850 milhões. Procurado, o BTG não comentou.

