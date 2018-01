Burger King desmarca conversas iniciais com investidores sobre IPO

O Burger King Brasil (BKB) chegou a marcar no final do mês passado conversas iniciais com investidores no Brasil para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas desmarcou e, até o momento, não agendou nova conversa sobre o tema. Os bancos Bradesco, Bank of America Merril Lynch (BofA), BTG Pactual e JPMorgan trabalham na estruturação da oferta. Apesar de não ter ainda calendário, a oferta é prometida para ocorrer até o fim do ano. Procurado, o BKB não comentou.

