Burocracia pode adiar entrega de PL para mudar lei de recuperação judicial

O Ministério da Fazenda sinalizou a advogados que trabalharam com o governo nas mudanças da lei de recuperação judicial que um projeto chegaria à Casa Civil provavelmente nesta quinta-feira, 21. Mas alguns temem que burocracias das áreas técnicas envolvidas no PL dentro do governo adiem a entrega. Depois disso, caberá à Casa Civil mandar o projeto para a Câmara.

Pode frustrar. Embora muito aguardado, o PL não trará as mudanças que muitos no meio jurídico, especialmente entre os que trabalharam nos emblemáticos casos de recuperação judicial dos últimos anos, esperavam. Enquanto acadêmicos defendiam que as dívidas com garantia fiduciária fossem passíveis de recuperação judicial, o lobby dos bancos conseguiu manter esses créditos fora do processo. Procurado, o Ministério da Fazenda não comentou.

