Em tempos em que a cultura do ‘workaholic’ é cada vez mais criticada no meio corporativo, os brasileiros demonstram maior interesse em ter qualidade de vida. Pesquisa da 7waves aponta que 34% dos entrevistados estão mais preocupados em ter uma melhor qualidade de vida do que com a carreira. O maior interesse na carreira respondeu por uma fatia menor, de apenas 15%.

Siga a @colunadobroad no Twitter