Buscas no Google por tema ‘auxílio-moradia’ saltam 180%

A greve de quinta-feira, feita por juízes federais em defesa do auxílio-moradia, provocou uma onda de buscas no Google por informações sobre o benefício. O buscador identificou um aumento de 180% no interesse de usuários do site pelo assunto, sendo a pergunta “o que é auxílio-moradia?” a mais frequente. O pico nas buscas ocorreu em 2 de fevereiro, quando foi noticiado que o juiz Sergio Moro recebia o benefício, mesmo com imóvel próprio.

