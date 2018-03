A TCP Latam, butique de reestruturação, fusões e aquisições (M&A) e de renegociação de dívidas, acaba de ingressar no BTG Global Advisory, aliança internacional de empresas especializadas em reestruturação e consultoria financeira. Com o número de empresas brasileiras inadimplentes crescendo, a TCP, que participou da reestruturação da Daslu e do Grupo Porcão, está de olho naquelas companhia com operações globais.

Siga a @colunadobroad no Twitter