Cabify lança programa de desconto para motoristas

A Cabify, um dos concorrentes do Uber no Brasil, lançará nesta sexta-feira, 1, um programa que oferecerá a seus motoristas descontos da aquisição de veículos e, ainda, a contratação de seguros. Com isso, a plataforma poderá aproximar os motoristas do benefício existente aos taxistas brasileiros, que têm isenção de impostos para a aquisição de veículos novos. Batizado de PurpleCard, o programa também dará a clientes recorrentes descontos e bônus.

Na casa de milharesA Cabify possui hoje uma base de 150 mil motoristas cadastrados na plataforma apenas no Brasil, entre os ativos e aqueles que têm interesse em trabalhar com o aplicativo.

Siga a @colunadobroad no Twitter