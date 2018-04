A Cabify, de mobilidade urbana, acaba de renovar sua plataforma corporativa, de olho no grande potencial desse mercado. No Brasil, por exemplo, o número de empresas que usava o serviço saltou 30 vezes em 2017 em relação ao ano anterior, para três mil companhias. No mundo, a Cabify possui 50 mil empresas como clientes. A nova plataforma web será lançada hoje.

