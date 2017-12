Cabify vence licitação para atender Governo de São Paulo

A Cabify venceu a licitação do governo de São Paulo para prestar serviços a quatro secretarias, como parte do plano de corte de gastos. Quatro aplicativos disputaram o contrato e, após 40 lances, a empresa saiu vencedora ao oferecer R$ 2,45 por quilômetro rodado, R$ 0,01 abaixo do lance do segundo colocado e inferior aos R$ 2,75 do quilômetro do táxi em São Paulo.

Corte

O serviço deve estar disponível em até quatro semanas. Após uma fase de testes, a intenção do governo é estender o modelo para o restante da administração estadual. No total, o Estado de São Paulo prevê economizar R$ 57 milhões por ano com a substituição de parte de sua frota por serviços de aplicativos. O plano do governo é reduzir em 25% sua frota de veículos ao vender os carros desativados, o que deve render mais R$ 11,2 milhões. (Luciana Collet)

