Cade tem até novembro para aprovar negócio entre Citi e Itaú

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem até meados de novembro para aprovar ou não a venda da operação de varejo do Citi no Brasil para o Itaú Unibanco. O pedido junto ao regulador foi protocolado no dia 17 de março, cinco meses após o anúncio do negócio. Nesse período, a compra estava sendo pré-analisada. No Cade, o processo tem “acesso restrito”. O Itaú esperava, nas palavras do presidente do banco, Roberto Setubal, que o aval do órgão antitruste para a transação saísse até o mês que vem.

