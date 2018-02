CADE terá quarta-feira agitada, sem consenso sobre Kroton e Estácio

Coluna do Broadcast

Esta quarta-feira promete ser um dia agitado e cheio de reuniões no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que está perto de bater o martelo sobre a fusão de Kroton e Estácio. Assessores da empresa devem se encontrar com a relatora Cristiane Alckmin e outros conselheiros. O time de empresas concorrentes e que tem atuado para contestar a fusão – caso da Ser Educacional – também tem agenda em Brasília.

Sem consenso

Ainda não há consenso entre os conselheiros quanto à aceitação ou não dos remédios propostos pela Kroton, o que faz o mercado especular sobre a chance de a operação ser rejeitada. O caso pode ser julgado já na semana que vem. As companhias estariam considerando a venda de ativos com ao menos 200 mil alunos e têm rebatido as críticas dizendo que o remédio é mais que suficiente. Procurada, a Kroton não comentou. (Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter