Caem rescisões nas vendas de imóveis em São Paulo, diz Secovi

As rescisões nos contratos de comercialização de imóveis em São Paulo estão em queda neste ano. Pesquisa do Sindicato da Habitação (Secovi-SP) mostra que, em março, os distratos foram equivalentes a 17,8% das vendas realizadas nos 12 meses anteriores. O patamar é menor do que os 18,9% de fevereiro e inferior ao pico de 23,5%, registrado em agosto de 2016. No entanto, está bem acima da média histórica na capital paulista, de 8,9%.

Alívio

Há dois motivos para recuo no indicador. Um deles é que o preço dos imóveis parou de cair, inibindo o ímpeto dos compradores em devolver a unidade adquirida na planta devido à desvalorização. A segunda razão é que a taxa de juros do crédito imobiliário teve uma leve diminuição, tornando a compra da moradia mais acessível. Em meio à crise, muitas famílias perderam emprego e encararam um financiamento mais caro, o que fez disparar os distratos. (Circe Bonatelli)

