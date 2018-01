Cai número de executivos que pensam em sair do País, mostra pesquisa

O número de executivos com intenção de buscar oportunidades de emprego fora do País diminuiu em dois anos, em uma indicação de que os primeiros sinais de atividade na economia já mudam o humor de alguns profissionais. A avaliação vem de uma pesquisa da consultoria Thomas Case & Associados que identificou queda, para 38%, no porcentual de executivos que pensam em buscar colocação no exterior. Em 2015, era de 51%.

Menos é mais

Outro sinal de otimismo está na fatia dos que acreditam haver melhores oportunidades lá fora, que caiu para 16%, abaixo dos 24% da outra pesquisa. O estudo ouviu executivos brasileiros em cargos de nível gerencial para cima.

