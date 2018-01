Cai otimismo das empresas com crédito para novos investimentos

Coluna do Broadcast

A expectativa das empresas para a tomada de crédito, um dos termômetros do otimismo das companhias, minguou desde o início deste ano. Pesquisa da Boa Vista SCPC, feita com 900 executivos, para avaliar a percepção em relação ao final de 2017 apontou que 37% deles tomarão empréstimos para realizar novos investimentos. O porcentual é menor que o identificado no começo deste ano, quando 48% estavam confiantes de que demandariam mais recursos para investir em seu próprio negócio. A pesquisa foi feita entre 1 e 27 de agosto.

Fazendo contas. Por outro lado, cresceu de 18% para 29% o porcentual de empresas que pretendem tomar empréstimos para liquidar suas dívidas, uma situação que tem sido recorrente nos últimos dois anos. O comércio foi o setor onde a demanda por crédito para pagamento de dívidas se mostrou maior, subindo de 9% no primeiro trimestre para 29% no terceiro.

