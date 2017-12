Caixa avança em leilão de seguros e CNP pede para retomar conversas

A Caixa Econômica Federal está bem próxima de divulgar detalhes para as seguradoras interessadas em disputar o seu balcão de seguros. A expectativa de players do setor é de que as condições sobre o processo de leilão das carteiras e os segmentos a serem ofertados sejam conhecidos essa semana. O certame, contudo, deve ficar para o ano que vem.

De volta à mesa

Em paralelo, a Caixa voltou a negociar com a sócia CNP Assurances depois de tratativas mal sucedidas em torno da renovação antecipada da sua operação de seguros. Depois de verem que a postura mais dura não daria jogo com os sócios locais, os franceses resolveram tentar mais uma vez. Já estaria certa a negociação de alguns ramos, mas não a carteira de seguro habitacional que irá a leilão já que é a joia da coroa do banco, líder em crédito imobiliário no País. Além disso, o futuro contrato será diferente do atual uma vez que os franceses não terão mais a exclusividade do balcão de seguros da Caixa. Procuradas, a Caixa Econômica Federal, Caixa Seguros e CNP Assurances não comentaram.

Siga a @colunadobroad no Twitter