Caixa deve divulgar inadimplência menor no primeiro trimestre

A Caixa Econômica Federal diminuiu sua inadimplência, considerando atrasos acima de 90 dias, no primeiro trimestre, para 2,83% contra 2,88% ao final de dezembro. A melhora será divulgada na apresentação de resultados que ocorre nesta quarta-feira (24). Será o segundo trimestre consecutivo de redução dos calotes e o patamar mais baixo dos últimos nove trimestres.

Merchandising.

O governo quer usar a melhora da inadimplência da Caixa, que serviu no passado de estímulo para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) via a concessão de crédito ao lado do Banco do Brasil, como merchandising da evolução da economia ainda que pese a nova crise política. (Com Igor Gadelha)

